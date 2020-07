Valentino Rossi shock a Jerez: libera la pista a Marc Marquez (Di domenica 19 luglio 2020) Il gesto eclatante di Valentino Rossi a Jerez arriva insieme alle voci su un suo possibile ritiro. La gara di MotoGP a Jerez ha regalato una scena che nessuno si aspettava di vedere. Valentino Rossi infatti, in un duello con Marc Marquez per il primo posto, si è fatto letteralmente da parte per far passare lo spagnolo. Un gesto eclatante che arriva a pochi giorni dall’anticipazione della Gazzetta dello Sport che parlava di un imminente firma con il team di Petronas. La scena vista oggi però non è rassicurante: la moto di Rossi infatti non ha potenza, sembra incollata al terreno. E così il pilota Marchigiano non può fare altro che rinunciare al duello, favorendo così ... Leggi su bloglive

