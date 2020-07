Ultime Notizie Roma del 19-07-2020 ore 08:10 (Di domenica 19 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale un giorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi studio riprenderanno oggi alle 12 le trattative tra i leader europei dopo lo stallo avuto anche ieri nella seconda giornata di lavori del Consiglio Europeo su recovery Fund Conte dice no al vetro di un singolo stato sui fondi agli altri paesi appellabile anche davanti alla Corte di Giustizia Europea L’Europa è sotto ricatto dei paesi frugali ferma il premier sale Intanto il numero di contagi giornalieri da coronavirus in Italia altri 249 14 decessi e caccia ai nuovi focolai boom di nuovi casi in Spagna che tempo è una seconda Ondata la Francia ballo da di chiudere i confini negli Stati Uniti altri 60000 casi 830 decessi in un giorno ma Trump ribadìinno all’obbligo delle mascherine inizia stamattina la procedura delle prove statiche che ... Leggi su romadailynews

