Ue | Calenda | ' governo sbaglia su Mes | ma su Recovery Fund con Conte al 100%'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Quello che sta succedendo in Europa è molto chiaro: l'Olanda e altri Paesi vogliono che a sorvegliare l'implementazione del Recovery Plan non solo sia il Consiglio, cosa ormai acclarata, ma che sia riconosciuto ai singoli Paesi un diritto di veto rispetto al modo in cui i Paesi beneficiari del Recovery Plan useranno i fondi. Ma questa cosa è inaccettabile". Così il leader di Azione Carlo Carlo Calenda in un video pubblicato sui social. "Azione è convinta che il governo stia facendo malissimo circa l'uso dei fondi europei, nel non prendere il MES e persino nella rendicontazione che devono dare alla Commissione sull'utilizzo dei soldi per la Cassa Integrazione. Pensiamo che sia un governo confuso e incapace –prosegue- ma ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Quello che sta succedendo in Europa è molto chiaro: l'Olanda e altri Paesi vogliono che a sorvegliare l'implementazione del Recovery Plan non solo sia il Consiglio, cosa o ...

Riforma pensioni/ Nodo Quota 100 nel Recovery Fund: Calenda ‘difende’ Conte

«Dobbiamo trovare una sintesi, è nell’interesse di tutti. Consapevoli del fatto che gli strumenti devono essere proporzionati alla crisi ed efficaci. La nostra risposta deve essere pronta, solida, rob ...

