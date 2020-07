Udinese, Gotti: «Mancata fortuna. Salvezza? Non sono sereno» (Di domenica 19 luglio 2020) Luca Gotti ha commentato la sconfitta subita in pieno recupero contro il Napoli: le parole del tecnico dell’Udinese Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione contro il Napoli. SCONFITTA – «Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna. Poi c’è Mancata fortuna sull’occasione di De Paul, ma è stato bravo anche Politano sul loro gol. Perdere così fa male, ma c’è anche orgoglio per la prestazione. Peccato per il risultato, ma non ho nulla da dire alla squadra». SENSAZIONI – «Provo amarezza, ma sono orgoglioso dell’atteggiamento. I miei ragazzi hanno dato tutto, quando è così si esce a testa alta dal ... Leggi su calcionews24

