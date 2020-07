Temptation Island e gli ascolti record: merito di Maria, ma anche della Rai (Di domenica 19 luglio 2020) Temptation Island non delude, almeno per quel che riguarda gli ascolti. Il reality estivo dei sentimenti, capitanato da Filippo Bisciglia, veleggia con uno share abbondantemente oltre il 20% (l’ultima puntata in onda, la terza, ha fatto registrare il 22,6%). Niente male! Ma quale è il segreto? Quali sono gli ingredienti che continuano a rendere appetibile … L'articolo Temptation Island e gli ascolti record: merito di Maria, ma anche della Rai proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Temptation Island Alessandro Basciano nella bufera: “Minacce e insulti nella notte” (FOTO) - #Temptation #Island… - zavaebbasta : @DanishGuisante Azzzz un po’ grandicella per me, non voglio finire a temptation island - chaptersburnn : ?????? la pubblicità di temptation island - gabrioutside : Soltanto per il fatto che per un giorno abbiate parlato degli Uffizi e non di Temptation Island dovremmo essere tut… - ContoCi : RT @FranAltomare: Siete lo schifo. Ed è questo il motivo per cui qui scrivo solo durante Sanremo e Temptation Island. -