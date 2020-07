Roma-Inter, Nicola Berti: “È la nostra ultima possibilità per vincere lo Scudetto” (Di domenica 19 luglio 2020) “Stasera è la nostra ultima possibilità per vincere lo scudetto. Vediamo cosa succede“. Nicola Berti in collegamento con Inter TV crede ancora nella possibilità di riaprire la lotta con la Juventus. “Per vincere stasera serve determinazione e speranza di ambire ancora al titolo – ha aggiunto Berti -. Domani sera ci sarà Juve-Lazio, non si scherza: stasera non ci si tira indietro“. “Barella titolare? Lui è il mio favorito, ci darà 10 anni di emozioni e di successo. È uno con le palle, sul quale si po’ contare sempre. Sa fare tutto, non ha paura di niente. Mi somiglia: io avevo un po’ più di progressione, lui è più tecnico“, ha ... Leggi su sportface

