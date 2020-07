Pagamenti contactless sui mezzi pubblici a Torino: l’iniziativa (Di domenica 19 luglio 2020) Visa ha condotto uno studio sul futuro dei mezzi di trasporto, che si lega all’interno di un macro rapporto globale (Visa Global Study), da cui sono emersi dati molto interessanti. Il fenomeno del pendolarismo è in aumento, col 46% dei lavoratori che negli ultimi 5 anni, ha aumentato i tempi di trasferimento. Allo stesso tempo però, traspare anche una frustrazione costante, da parte del 52% del campione intervistato, che si ritiene insoddisfatto dei mezzi pubblici, usati solo dal 44% del campione. Secondo Visa, basterebbe semplificare i sistemi di pagamento per aumentare del 27% l’utilizzo dei mezzi pubblico. Ecco perché la città di Torino, ha deciso di cogliere l’opportunità avviando la sperimentazione di Pagamenti ... Leggi su quotidianpost

