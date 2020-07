Nicola: “La squadra deve continuare a lottare, ancora non è finita” (Di domenica 19 luglio 2020) Il tecnico del Genoa dopo la vittoria contro il Lecce nello scontro salvezza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune delle dichiarazioni di Davide Nicola: “Faremo sempre fatica così come la faranno i nostri avversari. Ci sono partite dove meritavamo di più, come con Napoli, Udinese e Brescia. Abbiamo avuto tanti scontri diretti e non siamo stati al top, oggi invece è stata una partita in cui siamo stati abili ad adottare le nostre strategie, cercando il fraseggio tra le linee. La vittoria di oggi ci dà un vantaggio, ma non è ancora finita. Il Lecce avrà Brescia e Udinese in calendario, noi il derby e poi l’Inter. Sono consapevole che dovremo fare punti e giocare con la voglia di salvarci”. Foto: profilo twitter Genoa L'articolo Nicola: “La ... Leggi su alfredopedulla

