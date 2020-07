MotoGp, a Jerez prima vittoria in carriera per Quartararo. Poi Vinales e Dovizioso. Cade Marquez, ritiro per Valentino Rossi (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Quartararo si prende la sua prima vittoria in MotoGp nella prima gara della stagione davanti a Maverick Vinales e a un redivivo Andrea Dovizioso. Il podio di Jerez riporta due Yamaha in testa alla classifica e fa ricordare quanto sono mancate ai tifosi le sportellate tra i piloti nei mesi del lockdown. Ma a fare la gara, nel bene e nel male, è sempre e comunque Marc Marquez. Il campione del mondo della Honda dà spettacolo, guida come un pazzo, esce di pista quando è in testa, percorre 400 metri nella ghiaia, rientra ultimo e alla fine Cade quando, a quattro giri dalla fine, sta nuovamente combattendo per la seconda posizione contro Vinales. Spettacolo puro e finale amaro, con ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySportMotoGP : ARRIVA ARRIVA IL DIABLO: POLE POSITION! ?? Concluse le prime qualifiche della #MotoGP 2020 ?? Prima fila n°100 per… - SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - SkySportMotoGP : Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1?????… - motoblogit : MotoGp Jerez: spaventosa caduta per Marquez - maron_barbara : RT @SkySportMotoGP: Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.271)… -