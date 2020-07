Messa oggi in tv domenica 19 luglio su Rai Uno: canale e orario (Di domenica 19 luglio 2020) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 19 luglio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE MESSE IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus Leggi su sportface

GiovanniToti : La messa in sicurezza di domani non può rendere le nostre autostrade delle trappole mortali oggi, lo diciamo invano… - _Carabinieri_ : #13luglio 1814: 206 anni fa fu fondata l’Arma dei #Carabinieri. Oggi è stata celebrata una S. Messa in suffragio di… - Tg3web : Era stato l'ultimo, a marzo, a scendere dalla nave da crociera messa in quarantena per il covid davanti alle coste… - blissenoby : RT @AndreaMarano11: ANPI Colleferro Sono passati 19 anni dal G8 di Genova. Chi era andato per manifestare voleva progettare un mondo miglio… - DarioGennari : @Europarl_IT L Italia oggi ricorda con dolore la strage di via D’Amelio messa in atto dal terrorismo Mafioso,che co… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa oggi Messa in tv domenica 19 luglio: programma, orari, canale e diretta streaming Sportface.it Rischio idrogeologico, piano di messa in sicurezza fiumi

Un nuovo approccio alla risoluzione dei problemi inerenti al rischio idrogeologico. La Regione Marche, con il supporto del Consorzio di Bonifica, ha elaborato un approfondito assetto di progetto rigua ...

Hackett, “A letto con un Genesis”. “Ho raccolto l’eredità più vera della band”

Risponde dalla sua casa di Londra, alla fine di una giornata impegnativa: «Oggi ho lavorato in studio, sto incidendo un album acustico, uno rock, ne uscirà uno live e il mio libro, quattro progetti di ...

Un nuovo approccio alla risoluzione dei problemi inerenti al rischio idrogeologico. La Regione Marche, con il supporto del Consorzio di Bonifica, ha elaborato un approfondito assetto di progetto rigua ...Risponde dalla sua casa di Londra, alla fine di una giornata impegnativa: «Oggi ho lavorato in studio, sto incidendo un album acustico, uno rock, ne uscirà uno live e il mio libro, quattro progetti di ...