Inter, Conte attacca la Lega: “Quando devono tirare schiaffi a qualcuno noi siamo sempre i primi” (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) “Quando devono tirare schiaffi a qualcuno noi siamo sempre i primi“. Antonio Conte attacca duramente la Lega di Serie A in merito alla disposizione dei match del calendario nel rush finale di stagione. Il tecnico dell’Inter, nel post partita di Roma-Inter, ha definito il calendario “folle” e disegnato per mettere in difficoltà il club nerazzurro. Ecco l’Intervento di Conte a Sky Calcio Club. Leggi su sportface

