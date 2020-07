Infortunio Marc Marquez, il pilota dovrà operarsi (Di domenica 19 luglio 2020) Caduta e paura per Marc Marquez, protagonista di una rovinosa caduta nella sua Spagna. Il pilota della Honda è scivolato dalla sua moto dopo una manovra azzardata. Le prime immagini avevano fatto presagire al peggio, per fortuna il pilota non ha riportato gravi conseguenze ma dovrà essere operato all’omero, fratturato nella caduta. A renderlo noto è la stessa Honda attraverso un comunicato: “Marc Marquez ha riportato una frattura diafisaria trasversale dell’omero destro, mentre non vi sono altri gravi traumi cranici. Il campione del mondo in carica resterà in osservazione per altre dodici ore, quindi viaggerà alla volta di Barcellona nella giornata di lunedì e sarà operato martedì 21 luglio presso l’Hospital ... Leggi su italiasera

