GP Ungheria, Horner: “Verstappen secondo grazie ai meccanici Red Bull” (Di domenica 19 luglio 2020) Il team principal della Red Bull Chris Horner ha commentato il secondo posto ottenuto da Max Verstappen al termine del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, spiegando come il pilota olandese debba ringraziare i meccanici del team dopo che nel giro di ricognizione aveva mandato a muro la vettura rischiando di non gareggiare: “Complimenti a lui per la prestazione realizzata, anche se ci ha fatto prendere un grosso spavento con il botto iniziale. In quei momenti ha saputo mantenere il sangue freddo, non è tornato ai box ed è andato in griglia, dove potevamo intervenire. I meccanici sono stati in grado di risolvere la rottura dell’ala anteriore e del braccetto della sospensione e, senza di loro, il podio non sarebbe mai arrivato. Per questo motivo bravi tutti”. Leggi su sportface

