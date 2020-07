Genova, incidente mortale sull'autostrada A10: coinvolti tir e auto (Di domenica 19 luglio 2020) Un incidente mortale si è verificato a Genova, sull'autostrada A10, all'altezza di Pra'. Fatale il tamponamento tra un camion e un'automobile, in un tratto dove c'è uno scambio di carreggiata per lavori. Nella zona dell'incidente sono intervenuti i medici del 118, ma per il conducente del'auto non è stato possibile far nulla: si tratta di un uomo di 56 anni originario di Genova. Il camionista è stato invece trasferito in codice giallo in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato con due chilometri di coda in entrambe le direzioni. Sul posto anche il personale di autostrade per l'Italia e gli agenti della polizia stradale. Uno scontro ... Leggi su tg24.sky

