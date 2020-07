Formula 1 – Hamilton raggiante, Verstappen felice, Bottas deluso: le parole dei piloti dopo il Gp dell’Ungheria (Di domenica 19 luglio 2020) Lewis Hamilton vince nuovamente il Gp dell’Ungheria per l’ottava volta in carriera, eguagliato il record di successi in un singolo Gp di Michael Schumacher. Il pilota britannico domina la gara fin dal primo giro chiudendo davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. Nel post gara Hamilton appare raggiante: “noi continuiamo a spingere, lo abbiamo dimostrato con il giro veloce alla fine. Devo ringraziare tutti, quelli che lavorano al dipartimento motori, siamo migliorati tanto. E’ una delle mie gare preferite di sempre, quando sei da solo è diverso. Avevamo un grande passo, ma è stata gestita alla grande da tutti. Chiamata perfetra per prendermi il punto in più. La prima gara sono stato colpito da una raffica di cazzotti ma mi sono ripresa. Fantastico il ... Leggi su sportfair

