Coronavirus, troppa folla a Capri: sindaco scrive al prefetto (Di domenica 19 luglio 2020) Il weekend particolarmente affollato di turisti ha convinto il sindaco di Capri, Marino Lembo, a inviare una lettera al prefetto di Napoli e ai vertici delle forze dell'ordine per chiedere un aumento ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, troppa folla a Capri: sindaco scrive al prefetto #capri - Grigiopel : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, troppa folla a Capri: sindaco scrive al prefetto #capri - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, troppa folla a Capri: sindaco scrive al prefetto #capri - Frances65724785 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, troppa folla a Capri: sindaco scrive al prefetto #capri - GiancarloSpera2 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, troppa folla a Capri: sindaco scrive al prefetto #capri -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus troppa

TGCOM

Nel ristorante barese reclamo il «sopratavola» in cui esigo che fioriscano i pomodori secchi sottolio. Alla mia ospite, che pugliese non è, spiego che sono pomodori cotti dal sole e conservati nell’ol ...C'è una buona notizia, solo tre decessi per coronavirus secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, ma il contagio non si ferma: altri 219 nuovi casi. E aumentano le persone attualmente ...