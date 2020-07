Conte al premier olandese Mark Rutte: “Ognuno ha il suo Salvini” (Di domenica 19 luglio 2020) Oggi 19 luglio è in corso la terza giornata di summit al Consiglio europeo per stabilire il funzionamento del Recovery Fund e il piano pluriennale 2021-2027. Così Conte si rivolge al premier olandese Rutte e afferma: “Caro Mark capisco che tu abbia in testa solo le elezioni che a primavera ci saranno nel tuo Paese. … L'articolo Conte al premier olandese Mark Rutte: “Ognuno ha il suo Salvini” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

