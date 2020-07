Antonio Vullo sopravvissuto strage via d’Amelio: gli ultimi momenti di Borsellino (Di domenica 19 luglio 2020) Antonio Vullo, l’unico sopravvissuto alla strage di Via D’Amelio, testimone dell’omicidio di Paolo Borsellino. Foto: WikipediaRicorre oggi, 19 luglio 2020, la strage di via D’Amelio nella quale persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. L’unico a sopravvivere fu Antonio Vullo, alla guida della prima autovettura di staffetta. Ricorda che lui e il capo macchina Claudio Traina erano titubanti a fermarsi, visto la lunga schiera di macchine sotto la casa della madre di Borsellino: “Ci ha dato un po’ di pensiero.” Antonio Vullo, sopravvissuto alla ... Leggi su chenews

