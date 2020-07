Un Salvini contro la Lega (Di sabato 18 luglio 2020) Di Roberto Salvini abbiamo parlato quando venne sospeso (e poi cacciato) dalla Lega perché aveva proposto di mettere le donne “in vetrina” per incentivare il turismo, parlando di prostituzione nella commissione sviluppo economico. Il consigliere del Pd in Regione Monia Monni, che era presente alla riunione, aveva pubblicato un video sui fatti nel quale si sentono le incredibili dichiarazioni di Salvini: “Se mezza Europa ci investe in quell’indirizzo… Non ce lo vogliamo togliere il prosciutto dagli occhi? Io sono stato 20 anni fa alle fiere in Germania, in Olanda è uguale, in Austria è uguale, in Francia è uguale: troviamo le donne in vetrina. È un turismo anche quello. Non dimentichiamoci cos’era… perché cos’era Montecatini? ... Leggi su nextquotidiano

HuffPostItalia : Pif contro il tweet di Salvini su Palermo. 'Un modo di fare politica che fa schifo' - fattoquotidiano : “Gli omosessuali in Italia? Non sono discriminati”: Meloni e Salvini manifestano contro il disegno di legge sull’om… - fanpage : Anche davanti a 2 morti per il nubifragio a #Palermo Salvini fa propaganda contro i migranti - Janus0148 : RT @carlakak: Vergognoso attacco del 'Corriere' di Elkann/Agnelli a V.Raggi, accusata perfino del gabbiano che avrebbe cagato in testa a Sa… - Fabio_V79 : RT @kiara86769608: Alessandro Di Battista a muso duro contro Salvini sui social: “Ti danno dello sciacallo ma pure gli sciacalli sanno rifl… -