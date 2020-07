Scuola, Salvini: “Non so se Azzolina ci è o ci fa” (Di sabato 18 luglio 2020) “Non so se ci è o ci fa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio in piazza a Racale, in Salento, ha definito la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “Il ministro Azzolina non viene criticato da Salvini o dalla Lega, ma viene criticato dalle imprese, dagli studenti, dalle famiglie, dagli insegnanti. Accetto – dice – un confronto sui temi della Scuola dove vuole e quando vuole a patto però che non lo faccia solo con me, da politico a politico, ma lo faccia anche con gli insegnanti di sostegno, i docenti precari, con studenti, sindaci, presidi che ad oggi non sanno se, come, dove e con quali soldi riapriranno le nostre scuole”. Leggi su sportface

