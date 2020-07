Previsioni Meteo, weekend di maltempo al Sud: ancora piogge e temporali, soprattuto in Calabria e Sicilia (Di sabato 18 luglio 2020) Previsioni Meteo – Continua l’influenza del vortice depressionario nordatlantico che nella giornata di ieri si è isolato in prossimità dell’Adriatico e dei settori dall’ex Jugoslavia, apportando un diffuso peggioramento su buona parte delle nostre regioni. Per oggi, le vorticità ad esso legate, diventeranno più irregolari in un flusso di correnti nordoccidentali indotte dal vortice stesso, ma con consistenza ancora abbastanza significativa localmente. Per la giornata di domani, l’ulteriore allontanamento verso l’Est Europa del vortice instabile, comporterà un ulteriore e più generale miglioramento, salvo ancora fenomeni residui su alcune aree più meridionali, occasionalmente sui rilievi del Nord. Per tutto il fine settimana ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #18luglio #ANSA - yyZeero : RT @un_polle: @86_longo @0Marcullo02 Rebic mi gasa anche se dice le previsioni meteo - occhio_notizie : Le previsioni in Campania - viagrazie : Previsioni meteo, estate in crisi. Nuovi temporali: ecco dove. Come andrà il weekend - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: sereno Temperature min 29 max 27 -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: WEEKEND, che SVOLTA! Dai TEMPORALI con GRANDINE al CALDO. PREVISIONI per SABATO e DOMENICA iLMeteo.it Previsioni METEO VIDEO di domenica 19 luglio sull'Italia

Giornata stabile e per lo più soleggiata, salvo alcuni annuvolamenti sparsi al mattino al Nordovest e in serata sul Triveneto. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33.

METEO CALABRIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE

Le previsioni meteo aggiornate per la regione CALABRIA.

Giornata stabile e per lo più soleggiata, salvo alcuni annuvolamenti sparsi al mattino al Nordovest e in serata sul Triveneto. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33.Le previsioni meteo aggiornate per la regione CALABRIA.