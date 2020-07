Maria De Filippi nella bufera, commissione di vigilanza della Rai: la sua conduzione in Rai è un’umiliazione per le donne (Di sabato 18 luglio 2020) Maria De Filippi è uno dei volti Mediaset più amati della televisione italiana . Si sa che ogni suo programma è un successo perché riesce sempre a capire quai sono i gusti degli italiani e come attirare la loro attenzione. I suoi programmi televisivi sono come delle soap opere e, quando si comincia a vedere un suo programma se ne viene attratti e si vuole vedere il seguito proprio come una serie televisiva che lascia ad ogni puntata con il fiato sospeso. Il suo modo di condurre e di stare davanti al piccolo schermo è un mix di sobrietà, simpatia e leggerezza. Riesce a contemperare molto bene la sua autorevolezza con la tenerezza e anche i “suoi ragazzi” della trasmissione “Amici” trovano sempre in lei una confidente e un’amica al di ... Leggi su baritalianews

trash_italiano : 40 telecamere puntate addosso, la redazione che controlla, Maria De Filippi che gestisce tutto e lui se ne esce con… - rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - sghi29 : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… - ResiannaM : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… - salvini19 : RT @Spettakolo_mag: Un serata contro la violenza sulle donne, condotta da #FiorellaMannoia, #mariadefilippi e #sabrinaferilli @FiorellaMann… -