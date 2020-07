Lilli Gruber e Alba Parietti “umiliate” da Dagospia (Di sabato 18 luglio 2020) Il cattivissimo sito fondato da D’Agostino fa il paragone tra le labbra delle due vip e un pesce a dir poco singolare pescato in Malesia che ha fatto il giro del web per il suo aspetto incredibile: ha grandi labbra e denti All’inizio sembrava fosse una fake ma poi no: la sua dentatura, simile a quella di un uomo, lo ha reso non solo unico nel mondo itticoArticolo completo: Lilli Gruber e Alba Parietti “umiliate” da Dagospia dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

mauri82345027 : RT @adrianobusolin: 'Non sono simili?'. Lilli Gruber e il pesce balestra, Dagospia umilia Lady Otto e mezzo. Questa foto, in primo piano |… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: 'Non sono simili?'. Lilli Gruber e il pesce balestra, Dagospia umilia Lady Otto e mezzo. Questa foto, in primo piano |… - adrianobusolin : 'Non sono simili?'. Lilli Gruber e il pesce balestra, Dagospia umilia Lady Otto e mezzo. Questa foto, in primo pian… - AlbertoPots : @techpat_yt @HMQueenBee @EdoardoZaggia Noi così ma al posto di Homer immaginati Lilli Gruber - Zaz41290254 : @ricpuglisi @lucabattanta @agorarai Puoi rifarti con la regina del l'imparzialità, lilli canotto gruber, berlinguer… -

Ultime Notizie dalla rete : Lilli Gruber Lilli Gruber e il pesce balestra, Dagospia umilia Lady Otto e mezzo: "Non sono simili?" LiberoQuotidiano.it Lilli Gruber e il pesce balestra, Dagospia umilia Lady Otto e mezzo: "Non sono simili?"

"Mammamia che impressione!". Perfidissimo Dagospia: grazie a un pesce balestra prende di mira Lilli Gruber e Alba Parietti. Lo spunto è la foto pubblicata da un pescatore della Malesia di un pesce bal ...

Mattia Santori massacrato a In Onda: "Sardine? Sembrate le giovanili del partito di Giuseppe Conte"

Mattia Santori sotto assedio a In Onda. Stavolta su La7 il capo delle Sardine non ha trovato l’accomodante Lilli Gruber, bensì Luca Telese, David Parenzo e soprattutto Alessandro De Angelis che lo ...

"Mammamia che impressione!". Perfidissimo Dagospia: grazie a un pesce balestra prende di mira Lilli Gruber e Alba Parietti. Lo spunto è la foto pubblicata da un pescatore della Malesia di un pesce bal ...Mattia Santori sotto assedio a In Onda. Stavolta su La7 il capo delle Sardine non ha trovato l’accomodante Lilli Gruber, bensì Luca Telese, David Parenzo e soprattutto Alessandro De Angelis che lo ...