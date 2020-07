Larissa Iapichino: “Io diversa da mamma Fiona. Che ansia quando segue le mie gare…” (Di sabato 18 luglio 2020) “Sono andata a vedere i suoi video per curiosità, ma io e lei abbiamo due stili completamente diversi e l’atletica in casa non è l’argomento principale. Papà forse vorrebbe parlarne di più, ma a me non va“. Reduce da uno straordinario 6,80 la 18enne Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, parla così dei costanti paragoni con la mamma soprattutto dopo aver rubato la scena al meeting di Savona diventando la seconda italiana di sempre nel salto in lungo (proprio dietro al 7,11 della madre). “Non mi sono accorta di nulla – ha rivelato Iapichino al Corriere della Sera -. Il salto non me lo sentivo, non era stato bellissimo, ero convinta fosse intorno ai 6,50. Poi ho sentito il pubblico applaudire, mi sono voltata e ho visto la ... Leggi su sportface

