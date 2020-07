Gollini: ” È mancata un po’ di fortuna. Siamo in un ottimo momento” (Di sabato 18 luglio 2020) Pierluigi Gollini, estremo difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale atalanta.it dopo il pareggio del Bentegodi, contro il Verona: “È un punto che ci avvicina all’obiettivo, c’è un po’ di rammarico. Rimaniamo comunque positivi, dobbiamo continuare così”. L’Atalanta, come di consueto, ha generato tantissime occasioni:“Sicuramente un po’ di fortuna ci è mancata, il Verona è stato un avversario tosto. Il loro grosso merito è far giocare male gli avversari, non sempre riusciamo a fare tre o quattro gol. Ho fatto qualche buon intervento, bisogna sempre cercare di fare meglio. Siamo in un ottimo momento, continuiamo con la giusta fiducia”. Foto: sito-atalanta L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

