Giugliano. Pirozzi attacca: “Poziello un demagogo” e “Maisto è con Salvini” (Di sabato 18 luglio 2020) Un vero e proprio attacco quello sferrato ieri dal candidato del Pd Pirozzi ai suoi competitor per la carica di Sindaco. Sulla sua pagina fb ha infatti pubblicato una foto di Maisto e Salvini accusando il primo di avallare le scelte del leader della Lega su inceneritori e migranti. “Maisto chiarisca se è favorevole o … L'articolo Giugliano. Pirozzi attacca: “Poziello un demagogo” e “Maisto è con Salvini” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

