Francesco Totti | che fisico per l’ex capitano!

In barca al largo di Capri, Francesco Totti posa come un divo con i Faraglioni sullo sfondo. In costume a pantaloncino sfoggia un fisico niente male mentre si gode il caldo sole estivo. La sua foto social fa il paio con quella condivisa da Ilary Blasi, anche lei distesa in posizione tattica per lo scatto, con il décolleté in vista e le lunghe cosce in evidenza. Si godono le giornate di relax in famiglia ma non perdono di vista i social. "La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano", scrive l'abbronzatissimo Totti a corredo della foto, e fa il pieno di like e commenti per il suo fisico tonico e per il suo passato calcistico. Agli sfottò ci pensano gli amici. Da Alberto Aquilani a Nicola Ventola e Davide Bombardini, lo prendono in giro per ...

