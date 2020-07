Far Cry 5 - Reloaded (Di sabato 18 luglio 2020) La serie Far Cry di Ubisoft è sicuramente una delle più apprezzate da parte del pubblico di appassionati di free roamer: di tanto in tanto è piacevole farsi una bella scampagnata, in una giungla, su un'isola tropicale oppure nei boschi senza farsi troppe remore nel tirare fuori armi da fuoco dalle auto in corsa e iniziare a sparare a tutto quello che si muove. La serie Far Cry, nata nell'ormai lontano 2007 da unmotore grafico pensato come per una demo sui dinosauri del Pleistocene, ne ha fatta parecchia di strada dalle sue umili origini per arrivare ad essere uno dei franchise più apprezzati di Ubisoft.Dopo gli ultimi due capitoli ambientati nella giungla e l'interessante digressione in età preistorica di Primal, Far Cry 5 ha cambiato nuovamente l'ambientazione pur senza allontanarsi in modo drastico quelle che sono le sue radici essenziali. Un'enorme ... Leggi su eurogamer

