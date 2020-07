Diaco e "il rumore dei nemici". Dagli elogi alle maestranze all'ipotesi di complotto: "C'è chi mi rema contro" (Di sabato 18 luglio 2020) José Mourinho lo chiamava “il rumore dei nemici”. In quella frase racchiudeva tutte le chiacchiere e le accuse degli avversarii e li trasformava in benzina per dare di più. Una carica per sé e per la sua squadra che Mourinho difendeva da tutto e tutti, facendosi perfetto parafulmine.Al “rumore dei nemici” sembra alludere da giorni Pierluigi Diaco che però la squadra di Io e te la chiama in causa e non per riempirla di elogi. Dimenticatevi infatti i complimenti alle maestranze della Rai e sostituite il tutto con la percezione di scherzi e mini-complotti orditi ai suoi danni.Chitarra in mano, mercoledì Diaco avrebbe voluto duettare con Anna Pettinelli, ma lo strumento era ... Leggi su blogo

