Cristiano Ronaldo via dalla Juventus: patto segreto con altro club (Di sabato 18 luglio 2020) Una vera e propria bomba di mercato arriva dalla Spagna: Cristiano Ronaldo avrebbe trovato un accordo segreto con un altro club per il futuro. Don Balon lancia così la notizia di mercato che potrebbe cambiare gli scenari futuri della Juventus e non solo. Da quanto si apprende, il portoghese avrebbe parlato con il Newcastle in maniera indiretta.Cristiano Ronaldo. patto segreto con fondo arabocaption id="attachment 984929" align="alignnone" width="759" Serie A Cristiano Ronaldo (getty images)/captionSia chiaro, si tratta di un'indiscrezione che non trova ancora conferme ufficiali, ma Don Balon sembra essere sicuro: Cristiano ... Leggi su itasportpress

WinamaxSport : Personne : Cristiano Ronaldo : - OptaPaolo : 7 - Alexis #Sánchez ha preso parte a sette gol dalla ripresa del campionato (una rete, sei assist), meno solo di Cr… - SkySport : Serie A, anticipo di vacanze per Cristiano Ronaldo e altri calciatori del campionato. FOTO - infoitsport : Classifica marcatori ponderata Serie A 17/07: Cristiano Ronaldo scavalca Immobile! - AndreaGalliano8 : RT @eastmaniano: Giocatori che alla prossima asta di calciomercato verranno pagati un sacco ma faranno schifo in campionato: Immobile Rebi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, relax con Georgina sullo yacht da oltre 12 milioni di euro Sport Fanpage Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione-bomba dalla Spagna: "Addio Juventus, ha già un accordo col fondo sovrano dell'Arabia Saudita"

Una bomba sul calcio europeo: Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare la Juventus e accasarsi al Newcastle. La notizia è lanciata con grande enfasi dallo spagnolo Don Balon. Ma cosa potrebbe ...

Consigli Fantacalcio, 5 attaccanti da schierare nella 34ª giornata

Non si ferma mai il campionato, e sarà così fino ai primi giorni di agosto. I fantallenatori affilano le armi per darsi battaglia e conquistare la vittoria finale. Come ogni giornata, la scelta degli ...

