Conte: “Roma squadra forte con un grande tecnico. Siamo stati bistrattati nell’ultimo periodo” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia della sfida di serie A contro la Roma. Ecco le sue parole rilasciate a Inter TV: “Affrontiamo una squadra attrezzata che ha un ottimo organico oltre che un grande allenatore. Per noi sarà una gara molto difficile, specie dopo aver giocato due giorni prima contro la SPAL e perciò senza un potenziale giorno di recupero. Da parte nostra c’è entusiasmo, iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto, i ragazzi vengono ora apprezzati dopo che, nell’ultimo periodo e un po’ a sorpresa, sono stati bistrattati in generale. Contingenza? Ne abbiamo avuta un po’ troppa in questo torneo, è stata un’annata un po’ tormentata, a partire da ... Leggi su alfredopedulla

