Consiglio Ue, proposta di Michel: "Tagli ai sussidi". Olanda: direzione giusta (Di sabato 18 luglio 2020) Seconda giornata di vertice Ue a Bruxelles dopo il nulla di fatto di ieri . Ma prima della plenaria, che deve decidere sul piano di Recovery Fund da 750 miliardi per la ripresa economica e il bilancio ... Leggi su quotidiano

