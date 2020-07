Campionessa di pattinaggio muore a 20 anni: probabile suicidio (Di sabato 18 luglio 2020) Ekaterina Alexandrovskaya, ex Campionessa mondiale di pattinaggio artistico, è morta a Mosca all’età di soli 20 anni. La causa del decesso, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe suicidio: la pattinatrice si sarebbe gettata dalla finestra della sua casa. A febbraio Alexandrovskaya è stata costretta al ritiro a causa di un infortunio. Morta a 20 anni la Campionessa Ekaterina Alexandrovskaya Una carriera nel pattinaggio stroncata dopo due ori mondiali con la nazionale australiana. Ekaterina Alexandrovskaya aveva lasciato il pattinaggio lo scorso febbraio, insieme al suo partner Harley Windsor, sconvolto nell’apprendere la morte della pattinatrice. Alexandrovskaya, secondo quanto riportato dall’agenzia ... Leggi su thesocialpost

LaStampa : Il giallo della morte di Ekaterina Alexandrovskaya. Stella del pattinaggio ritiratasi misteriosamente. Una vita sos… - LuciaLaVita1 : RT @PPicerni: Si suicida campionessa russa di pattinaggio Alexandrovskaya - Ultima Ora - ANSA - lupettorosso76 : Morta Ekaterina Alexandrovskaya, ex campionessa di pattinaggio artistico: aveva 20 anni - PPicerni : Si suicida campionessa russa di pattinaggio Alexandrovskaya - Ultima Ora - ANSA - zazoomblog : Russia morta lex campionessa di pattinaggio Alexandrovskaya - #Russia #morta #campionessa -

Ultime Notizie dalla rete : Campionessa pattinaggio

CalcioWeb

Ha vinto medaglie d'oro in numerosi eventi internazionali ed è stata due volte campionessa nazionale australiana. Nel 2019 era stata costretta a ritirarsi per motivi di salute. Scioccati della morte ...Ekaterina Alexandrovskaya, la campionessa di pattinaggio, si è suicidata a soli 20 anni dopo aver subito lo scorso anno un misterioso infortunio Il mondo dello sport e in particolare quello del ...