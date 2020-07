Brescia, Lopez: “La difesa il problema più grande. Con Cellino rapporto che va oltre il calcio” (Di sabato 18 luglio 2020) Domenica al Rigamonti andrà in scena il match tra le ultime della classe. Brescia e Spal si ritroveranno di fronte per una partita che sa di ultimissima spiaggia più per le rondinelle che per la Spal. Gli uomini di Lopez sono distanti 9 punti dalla salvezza e l'aggancio al Genoa sembra ormai impossibile. Non per Lopez che in conferenza stampa ha dichiarato di volere i tre punti.LE PAROLE DI Lopezcaption id="attachment 926509" align="alignnone" width="300" Lopez (getty images)/captionQueste le parole dell'allenatore in conferenza pre partita: "Pensiamo a domani, ci dobbiamo concentrare soltanto al match e fare tre punti. Poi vedremo, non pensiamo alla condanna della retrocessione. L'importante è fare bene in questo momento. Turnover? Qualche partita i ragazzi dovevano saltarla, ... Leggi su itasportpress

sportface2016 : #BresciaSpal, le parole di #DiegoLopez alla vigilia - clikservernet : Brescia, i convocati di Lopez per la Spal: fuori Cistana, Bisoli e Ndoj - Noovyis : (Brescia, i convocati di Lopez per la Spal: fuori Cistana, Bisoli e Ndoj) Playhitmusic - - sportli26181512 : #Brescia, i convocati di Lopez per la Spal: Il tecnico delle rondinelle ha chiamto 21 giocatori - Dalla_SerieA : Brescia, i convocati di Lopez per la Spal - -