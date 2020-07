Barca contro briccola: due feriti in Friuli, uno è gravissimo (Di sabato 18 luglio 2020) Un uomo è rimasto ferito in condizioni gravissime e un altro in modo serio in un incidente avvenuto ieri sera sul fiume Natissa che scorre davanti ad Aquileia (Udine), quando l’imBarcazione sulla quale si trovavano è finita contro una briccola e successivamente contro la terraferma. A bordo si trovavano altre due persone che hanno riportato varie contusioni. Tutti e quattro gli occupanti nell’urto sarebbero stati sbalzati fuori dalla Barca. Ne dà notizia il Giornale radio della Rai Fvg precisando che l’uomo in condizioni più gravi è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine. Secondo una ricostruzione dei fatti compiuta dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, al timone del natante ci sarebbe stato un giovane di venti anni, ... Leggi su meteoweb.eu

AQUILEIA - Un uomo è rimasto ferito in condizioni gravissime e un altro in modo serio in un incidente avvenuto ieri sera sul fiume Natissa che scorre davanti ad Aquileia (Udine), quando l'imbarcazione ...

