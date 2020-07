Xbox Series X più potente di PS5? 'Sì, ma è più importante come gli sviluppatori sfruttano la potenza' (Di venerdì 17 luglio 2020) Siamo ormai piuttosto abituati a dichiarazioni non troppo credibili perché provenienti da voci chiaramente di parte ma in qualche occasione fa assolutamente piacere trovarsi di fronte a dei professionisti che spiegano in soldoni come stiano effettivamente le cose.Si parla di Xbox Series X e di PS5 e di confronti che sin dall'annuncio delle specifiche tecniche si sono rivelati pressoché inevitabili. Ma cosa ne pensa il senior gameplay engineer di The Initiative, Francisco Aisa Garcia? come probabilmente saprete, The Initiative è il nuovo team fondato da Microsoft che sin dall'annuncio sta raccogliendo diversi talenti provenienti da realtà di primo piano del settore. Garcia, per esempio, ha lavorato in due colossi come Naughty Dog e Rockstar ... Leggi su eurogamer

