Uccide la moglie e poi si suicida (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - Marito e moglie sono stati trovati morti la notte scorsa in casa ad Aprilia, vicino Latina. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina che ipotizzano ... Leggi su corrieredellosport

Dramma ad Aprilia nella notte attorno alle 3.00: un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 utilizzando una pistola. L'uomo subito dopo si è tolto la vita. È accaduto in una villetta in zona Fossign ...Marito e moglie sono stati trovati morti la notte scorsa in casa ad Aprilia, vicino Latina. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina che ipotizzano un omicidio-suicidio.