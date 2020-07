Traffico Roma del 17-07-2020 ore 18:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati redazione Sonia cerquetani intenso il Traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti E a tratti code lungo la carreggiata esterna tra la via del mare e la Tuscolana e poi in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria e tra Nomentana e Casilina Si procede a rilento anche sulle percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara e raccordo anulare in uscita da Roma sulla tangenziale est chiude verso San Giovanni tra Tiburtina e svincolo A24 è in direzione dello Stadio Olimpico tra viale Castrense e svincolo A24 e rallentamenti e code sulla Salaria la tangenziale est le aeroporto dell’Urbe direzione fuori Roma per quanto riguarda la via Pontina si allenta E a tratti Ci sono code tra via Cristoforo Colombo a Castel di Decima verso Pomezia in città diversi e gli ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - Roma : Roma Capitale ha pianificato una serie di interventi per migliorare le #strade e potrebbero esserci disagi relativa… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo… - Pierpao08661105 : @AnnoDomini2076 @M5S_Senato Io ho usato i mezzi pubblici a Roma. Sia metro che bus. Non ho trovato differenze con L… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Isolato focolaio: cinque persone positive

Un pensionato albanese sbarcato il 30 giugno da Tirana ha contagiato i familiari ed è stato ricoverato a Malattie infettive pisa Individuato un cluster familiare di Covid-19 a Pisa. Si tratta di un uo ...

Rientra in Italia uomo del narcotraffico della mafia in Germania

Roma, 17 lug. (askanews) - E' previsto per oggi l'atterraggio di Giuseppe Emilio Bevilacqua a Fiumicino scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centr ...

Un pensionato albanese sbarcato il 30 giugno da Tirana ha contagiato i familiari ed è stato ricoverato a Malattie infettive pisa Individuato un cluster familiare di Covid-19 a Pisa. Si tratta di un uo ...Roma, 17 lug. (askanews) - E' previsto per oggi l'atterraggio di Giuseppe Emilio Bevilacqua a Fiumicino scortato dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centr ...