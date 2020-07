Toro scappa da circo e terrorizza quartiere di Reggio Calabria: tragico epilogo per l’animale (Di venerdì 17 luglio 2020) Alla sala operativa della Polizia di Stato non arrivano solo richieste di soccorso ordinarie da parte dei cittadini. Infatti, nel pomeriggio del 14 luglio scorso, è giunta una segnalazione di un Toro imbizzarrito che si aggirava nel quartiere San Filippo di Pellaro, a Reggio Calabria. Con il coordinamento della Sala Operativa si è immediatamente predisposto un servizio interforze, con l’ausilio di altri Enti pubblici competenti per la circostanza, finalizzato alla ricerca dell’animale per evitare conseguenze pericolose agli abitati della zona e della popolosa e vicina località Pellaro di Reggio Calabria. Sul posto, oltre agli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, un ... Leggi su meteoweb.eu

Ma non c’è un lieto fine. Forse per un attimo aveva capito la fine che avrebbe fatto, così mentre stava per essere caricato su un camion con una speciale museruola, il toro è fuggito via, tra i prati.

