Sassuolo, i convocati di De Zerbi: si rivede Rogerio (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati di Roberto De Zerbi per la gara di domani in casa del Cagliari. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Russo Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio Centrocampisti: Djuricic, Ghion, Mercati, Locatelli, Traorè Attaccanti: Boga, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori FOTO: Zimbio L'articolo Sassuolo, i convocati di De Zerbi: si rivede Rogerio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha diramato l'elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani contro il Cagliari, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A in programma alla ...