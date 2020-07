Quattordicesima dipendenti pubblici 2020: chi ne ha diritto, pagamento e tassazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Ai dipendenti pubblici spetta la Quattordicesima? Una domanda che tanti si saranno posti questo mese visto che per molti lavoratori di imprese private luglio è periodo di buste paga più cospicue del solito, grazie appunto alla liquidazione di una mensilità aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie. Cerchiamo di capire se i dipendenti pubblici hanno diritto alla Quattordicesima, analizzando anche la disciplina prevista per i pensionati statali iscritti alla gestione ex INPDAP ora confluita nell’INPS. dipendenti pubblici: spetta la Quattordicesima? In linea generale ai dipendenti pubblici NON spetta la Quattordicesima mensilità. Tuttavia le ... Leggi su leggioggi

Ai dipendenti pubblici spetta la quattordicesima? Una domanda che tanti si saranno posti questo mese visto che per molti lavoratori di imprese private luglio è periodo di buste paga più cospicue del s ...

Una schiarita nella vertenza Baldi e Flap, che ha tenuto tutti col fiato sospeso in questi giorni. L'azienda ha assicurato il pagamento degli stipendi arretrati e della quattordicesima, così è stato s ...

Ai dipendenti pubblici spetta la quattordicesima? Una domanda che tanti si saranno posti questo mese visto che per molti lavoratori di imprese private luglio è periodo di buste paga più cospicue del s ...

Una schiarita nella vertenza Baldi e Flap, che ha tenuto tutti col fiato sospeso in questi giorni. L'azienda ha assicurato il pagamento degli stipendi arretrati e della quattordicesima, così è stato s ...