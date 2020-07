Pensione di invalidità a 56 anni: requisiti per presentare domanda (Di venerdì 17 luglio 2020) È possibile accedere alla Pensione di invadilità con un’invalidità superiore all’80 per cento. Si tratta di una misura riservata ai lavoratori del settore privato. Per fare domanda ci sono requisiti specifici da rispettare: età, anzianità contributiva e invalidità certificata. La Pensione di invalidità fa parte delle pensioni news del 2020 e non ha scadenza, è sempre possibile presentare domanda. Rispondiamo in quest’articolo al quesito di una nostra lettrice. Pensione di invalidità: i requisiti Una nostra lettrice ci ha scritto: “Buonasera, sono una signora di 55 anni, invalida al 100%, ho più di 20 anni di contributi, ho ... Leggi su notizieora

