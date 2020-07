Parma-Sampdoria, Ranieri: “Match che può garantirci la salvezza” (Di venerdì 17 luglio 2020) “La partita di Parma è fondamentale ed è basilare perché potrebbe dirci che siamo salvi. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che il più sia fatto: non abbiamo fatto nulla, dobbiamo ancora salvarci e se non restiamo sul pezzo non siamo una squadra“. Claudio Ranieri parla così a due giorni dalla sfida che vedrà la Sampdoria scendere sul campo del Parma domenica alle ore 17:15. “Mi auguro faccia un pochino fresco, magari un po’ di pioggia che rinfreschi l’aria perché l’orario non è semplice – ha sottolineato l’allenatore della Samp -. Voglio il massimo della concentrazione, siamo una squadra che deve essere sempre concentrata per fare buone partite. Peraltro ho visto tutte le ultime gare del ... Leggi su sportface

sportface2016 : #ParmaSamp | #Ranieri: 'Match che può garantirci la salvezza' - sportli26181512 : #Sampdoria, Vieira torna in gruppo: Verso il Parma Ranieri ha diviso ancora la squadra in due gruppi, ritrovando an… - Fantacalciok : Parma – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - sampdoria : ?? A #Bogliasco avanti divisi in due gruppi, sabato rifinitura e partenza per #ParmaSamp ?? -