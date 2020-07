Netflix, abbonamento gratis per 83 anni: come vincerlo (Di venerdì 17 luglio 2020) Netflix ha messo in palio un abbonamento gratis di 1000 mesi da poter vincere partecipando ad un gioco: scopriamo tutti i dettagli A sentirla sembra una burla, ma non lo è. Netflix ha dato il via ad un’iniziativa che prevede come ricompensa un abbonamento alla piattaforma per la durata di 83 anni (1000 mesi). Questa … L'articolo Netflix, abbonamento gratis per 83 anni: come vincerlo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Netflix abbonamento Netflix gratis per 83 anni: la nuova promozione è legata a un videogioco Tecnoandroid C'è un modo per vincere 83 anni di abbonamento gratis a Netflix

Netflix inarrestabile: altri 10 milioni di abbonati. Ma si prevede rallentamento

Netflix continua a macinare numeri da record: nell'ultimo trimestre ha guadagnato altri 10,2 milioni di abbonati. Sommati ai +15 milioni del primo trimestre, significa circa 26 milioni di nuovi utenti ...

