Nasce a Napoli CoVFast, il tampone in grado di dire se si è positivi al virus in soli 3 minuti (Di venerdì 17 luglio 2020) L’azienda campana Cosvitec e il dipartimento di Fisica della Federico II hanno ideato un sistema per il rilevamento rapido del Covid. Si chiama CoVFast, è un test veloce ma ha la stessa efficacia di un tampone e in tre minuti si ottiene il risultato. Ne parla Repubblica Napoli. E’ un tampone faringeo che viene immerso in una soluzione colloidale che cambia colore solo in caso di positività al virus. Può essere eseguito anche da personale non specializzato ed ha un costo contenuto. Il professor Raffaele Velotta, docente di Fisica applicata, spiega: «Abbiamo realizzato una soluzione colloidale di nanoparticelle d’oro che cambia colore in presenza del virus, una variazione abbastanza netta che può essere ... Leggi su ilnapolista

