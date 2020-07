Manifest 2 trama episodi 17 luglio 2020 su Canale 5 (Di venerdì 17 luglio 2020) Manifest 2 trama episodi 17 luglio 2020. La seconda stagione della serie tv targata NBC arriva per la prima volta in chiaro su Canale 5. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Manifest 2 trama episodi 10 luglio 2020 su Canale 5 Manifest 2X04 Nelle pieghe del tempo. Saanvi cerca in tutti i modi di mantenere il segreto sulla sua ricerca, nonostante venga spiata dal Maggiore. Tra Jared e Tamara nasce una simpatia. Manifest 2 trama episodi 10 luglio 2020 su Canale ... Leggi su cubemagazine

brislacciata84 : Lo seguo dall' anno scorso e la adoro. Finalmente una serie che ci devi ragionarci sopra per capire la trama???? #Manifest - Chloesam95 : RT @lewisxtommo: 'guardo #Manifest per la trama' la trama: - GioiaRemoli : RT @lewisxtommo: 'guardo #Manifest per la trama' la trama: -