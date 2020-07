Juve, confronti accesi nello spogliatoio e riunioni alla Continassa (Di venerdì 17 luglio 2020) Su La Stampa, Gianluca Oddenino commenta il particolare momento della Juventus. La squadra di Sarri ha incassato nove reti in tre partite, mentre prima li incassava in tre mesi. E questo apre un inevitabile momento di confronto all’interno del club. Oddenino parla di confronti accesi nello spogliatoio e anche di riunioni alla Continassa con Paratici e Nedved. E, soprattutto, di un problema nella difesa bianconera. “Per questo l’allarme risuona tra i bianconeri il giorno dopo il 3-3 di Reggio Emilia: nello spogliatoio non sono mancati confronti accessi e analisi dure sulla situazione (ieri alla Continassa c’erano anche Paratici e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Juve, confronti accesi nello spogliatoio e riunioni alla Continassa Su La Stampa. La difesa bianconera fa acqua. In… - ger_sav : RT @GiAdUzZoLa90: Da che ho memoria, non credo di aver mai visto un ambiente così ostile nei confronti di un allenatore della Juve. E non p… - MorrisDantonio2 : @Daniele0256 Non c'è mica bisogno di tifare per una Squadra anziché un'altra per essere obiettivi sul giudicare qua… - Fede_Spettinata : @SgSimoncino @massimozampini Non mi riferisco al tifo da “lo vinco io se non lo vinci tu” ma è palese che l’odio ne… - MPerardi : Dopo #JuveLazio i #giornalai si salveranno in corner sostenendo che la #Juve è talmente più forte che non sbaglia p… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve confronti Juve, confronti accesi nello spogliatoio e riunioni alla Continassa IlNapolista Stop Lazio: la crisiha le facce diImmobile e Sergej

Le facce della crisi sono Immobile e Milinkovic-Savic. In realtà lo sono un po’ tutte, nel mondo della Lazio, ma loro un po’ di più. Perché Ciro si è rituffato nel campionato pieno di sogni e ora stan ...

Correva l’anno 1928: il sogno di mezza estate del decimo scudetto del Genoa svanì a Torino in 110 secondi

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Nella memoria genoana è rimasto molto di più il secondo posto del 1929/1930 (per la quarta e finora ultima volta) alle spalle dell’Ambros ...

Le facce della crisi sono Immobile e Milinkovic-Savic. In realtà lo sono un po’ tutte, nel mondo della Lazio, ma loro un po’ di più. Perché Ciro si è rituffato nel campionato pieno di sogni e ora stan ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Nella memoria genoana è rimasto molto di più il secondo posto del 1929/1930 (per la quarta e finora ultima volta) alle spalle dell’Ambros ...