In Belgio i contagi crescono del 32%, il virologo: 'Siamo all'inizio di una seconda ondata'

Da noi chi denuncia di troppa rilassatezza passa per terrorista o chissà cosa. In parlamento Salvini, in stile Bolsonaro, ha lanciato un anatema contro il distanziamento sociale, dicendo che gli ...

PonytaEle : @Claudio07071959 @GrimoldiPaolo In Brasile adesso è autunno inoltrato. E quello che conta è il tasso di letalità no… - ericcardi : Il Belgio non fa passi avanti verso la riapertura perché i contagi aumentano di nuovo. Sfido: la mascherina non era… - AdriMCMLXI : @88Frederique @wef #Belgio contagi aumentati dell’otto per cento nella settimana 5-11 luglio… - polemicarc : @fdragoni La toppa peggio del buco. Comunque vi dico, qui in Belgio mascherina obbligatoria SOLO nei negozi (?) e D… - ANTONIOPUGLIE21 : @GegnoGrillino @lucatelese Sono 400 milioni Numeri alla mano Meno contagi è meno morti Dell'Italia Francia Spagna Belgio ecc..?????????? -

Da noi chi denuncia di troppa rilassatezza passa per terrorista o chissà cosa. In parlamento Salvini, in stile Bolsonaro, ha lanciato un anatema contro il distanziamento sociale, dicendo che gli itali ...

Roma, 17 lug. (askanews) - Il Belgio potrebbe essere il punto di partenza di una seconda ondata di contagi dopo un aumento del 32 per cento nei casi su base settimanale, scrive Reuters. Il 14 luglio i ...

