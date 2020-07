El Chapo Junior: esce su YouTube “PEM” (Di venerdì 17 luglio 2020) El Chapo Junior su YouTube con “PEM”: il nuovo singolo del giovanissimo trapper originario di Salerno è distribuito da The Orchard Dopo l’uscita in digitale (https://orcd.co/elChapoJunior-pem), è disponibile su YouTube – distribuito da The Orchard -, “PEM”, il nuovo singolo di El Chapo Junior, giovanissimo artista trap: https://youtu.be/Q6c0fLalw7c. El Chapo Junior è originario di Salerno, ha… L'articolo El Chapo Junior: esce su YouTube “PEM” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

