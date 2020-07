E’ campano il tampone che in soli tre minuti rivela la positività al SARS-Cov-2 (Di venerdì 17 luglio 2020) CoVFAST: Il nuovo tampone porta la firma del Centro di ricerca di alta formazione Cosvitec e dell’Università Federico II. Tempi e costi più bassi e rilancio di settori come quello turistico e dell’istruzione messi in ginocchio dal virus. “CoVFAST“, dalla Campania un tampone che in soli tre minuti è in grado di rivelare se si … Leggi su 2anews

1Socratico : CoVFAST: è campano il tampone che in soli tre minuti rivela la positività al SARS-Cov-2 - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TEST - CoVFAST: è campano il tampone che in 3 minuti rivela la positività al Coronavirus - Maurizio62 : TEST - CoVFAST: è campano il tampone che in 3 minuti rivela la positività al Coronavirus - pengueraffaele : CoVFAST: è campano il tampone che in soli tre minuti rivela la positività al SARS-Cov-2 - DomenicaleNews : CoVFAST: è campano il tampone che in soli tre minuti rivela la positività al SARS-Cov-2. Porta la firma Centro di r… -